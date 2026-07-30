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В Татарстане 29 владельцев оштрафовали за недопуск газовщиков

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане оштрафовали 29 владельцев квартир ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане оштрафовали 29 собственников квартир — они не пускали газовщиков на проверку оборудования. 16 из них живут в Казани, ещё 13 — в Лаишевском районе, в деревнях Старая Пристань и Орел.

Такие проверки газовики проводят регулярно, чтобы предотвратить аварии. Но некоторые жильцы упорно не открывают двери. Теперь за это придётся заплатить: статья 9.23 КоАП РФ предусматривает штраф от 1 до 2 тысяч рублей для граждан.

Как сообщает «Челны Live», всех привлекли к административной ответственности. Всего с начала года в Татарстане за недопуск газовщиков наказали уже несколько десятков человек. Эксперты напоминают: если не пустить специалистов, газ могут отключить.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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