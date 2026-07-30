В Татарстане 29 владельцев оштрафовали за недопуск газовщиков

В Татарстане оштрафовали 29 собственников квартир — они не пускали газовщиков на проверку оборудования. 16 из них живут в Казани, ещё 13 — в Лаишевском районе, в деревнях Старая Пристань и Орел.

Такие проверки газовики проводят регулярно, чтобы предотвратить аварии. Но некоторые жильцы упорно не открывают двери. Теперь за это придётся заплатить: статья 9.23 КоАП РФ предусматривает штраф от 1 до 2 тысяч рублей для граждан.

Как сообщает «Челны Live», всех привлекли к административной ответственности. Всего с начала года в Татарстане за недопуск газовщиков наказали уже несколько десятков человек. Эксперты напоминают: если не пустить специалистов, газ могут отключить.