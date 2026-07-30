Искусственный интеллект станет главной темой форума KDW-2026

Рифкат Миннеханов, руководитель Академии наук Татарстана, объявил главную тему форума KDW-2026. Искусственный интеллект станет центром дискуссий. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ».

Форум KDW — одно из ключевых событий в цифровой сфере региона. В 2026 году организаторы решили посвятить его полностью ИИ. По словам Миннеханова, это решение отражает запросы времени и стратегию развития республики.

Искусственный интеллект уже внедряется в промышленность, образование и медицину. На форуме обсудят как технологии, так и связанные риски. Даты и место проведения пока не объявлены.

Участники познакомятся с последними разработками в области ИИ. Организаторы обещают насыщенную программу с ведущими экспертами. KDW-2026 станет площадкой для обмена опытом и поиска партнеров.