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Каждый пятый клиент ВТБ уже сдал биометрию

Служба новостей Автор статьи
7 млн клиентов ВТБ уже сдали биометрию и могут ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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7 млн клиентов ВТБ уже сдали биометрию и могут пользоваться биометрическими сервисами для получения финансовых и нефинансовых услуг. В ВТБ прогнозируют, что до конца года порядка 10 млн клиентов зарегистрируют свою биометрию через банк. Этому поспособствует в том числе развитие выездного сервиса.

Биометрия используется для безопасного входа в ВТБ Онлайн, подтверждения онлайн-операций, удаленного открытия счетов, а также вне контура финансовых учреждений. Среди наиболее востребованных сервисов – посадка на борт самолета (в Шереметьево и Пулково) и на поезд, оплата проезда в метро в 7 городах, регистрация в отелях, оформление SIM-карт, подтверждение сделок с недвижимостью и т.д.

Сдать подтвержденную* биометрию в ВТБ теперь можно не только в отделениях банка, но и с помощью выездного сервиса. Кроме того, мобильная точка сбора биометрии работает в зале вылета в аэропорту Пулково. Для этого ВТБ направил в отделения и курьерам более чем 12 тысяч импортозамещенных планшетов на ОС Аврора.

Как показал опрос** ВТБ, 70% опрошенных россиян готовы использовать биометрию в финансовых и иных сервисах, из них 27% отметили, что их готовность зависит от удобства и скорости. При этом за последний год 38% стали чаще видеть, как люди пользуются такими сервисами, 25% стали больше доверять банковской биометрии, и еще 18% сами начали пользоваться биометрией при входе в приложения, оплате в магазинах и т.д.

“Мы видим рост популярности биометрических сервисов, а с ним - запрос россиян на услугу по регистрации биометрических данных. Теперь эта услуга доступна в выездном формате: например, маломобильные клиенты могут вызвать сотрудника с планшетом домой, на работу или в любое удобное место и время. Это делает наши сервисы еще оперативнее и безопаснее, и открывает для наших клиентов новые возможности во всех сферах жизни», – прокомментировал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

*Подтвержденной считается биометрия, сданная в отделениях банков в «Единую биометрическую систему» (ГИС ЕБС). На сайте ВТБ можно заказать выезд курьера для сдачи биометрии, а в ВТБ Онлайн или через чат-бот - найти ближайшее отделение, где можно получить услугу.
**Опрос проведен среди 1500 взрослых жителей крупных городов России.

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