Новости Татарстана

Буинский район — лидер жатвы: аграрии Татарстана готовят рекорд

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Буинский район лидирует в уборочной кампании Та...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Буинский район традиционно в лидерах по урожайности зерновых в Татарстане, и в этом году планка ещё выше: в некоторых хозяйствах рассчитывают собрать по 60 центнеров с гектара — это в полтора раза больше республиканского среднего. Намолочено уже более 400 тысяч тонн. Жатва идёт под музыку, гектар за гектаром, и аграрии торопятся: нужно успеть до дождей, иначе зерно осыплется.

Комбайнер агрофирмы «Заря» Салих Ахмадуллин рад, что прошли дожди — земля напиталась влагой, будет мягкой для пахоты и посева озимых. В хозяйстве работают восемь комбайнов, зерно везут на элеватор «Государев амбар». Сейчас убирают озимую пшеницу, на очереди овёс, рожь, а затем технические культуры — рапс, подсолнечник и сахарная свёкла, которые занимают больше половины посевных площадей республики.

На зональном семинаре-совещании в Буинске аграриям показали новинки. Резидент Иннополиса представил GPS-антенну, которая ловит сигнал даже в зонах глушения и подходит для любой техники. Министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров отметил, что в республике выращивают более 150 сортов зерновых, чтобы каждый мог выбрать подходящие технологии.

Отдельная тема — топливо. На минувшей субботе Раис Татарстана поручил завершить уборку до конца лета. Все хозяйства обеспечены горючим на 100%, некоторые — до конца года. Буинский и Дрожжановский районы подтвердили: запасы есть, проблем не будет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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