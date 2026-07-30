Татарстан примет международный форум Kazan Digital Week в конце октября

Kazan Digital Week–2026 стартует в «Казань Экспо» 29 октября и продлится три дня. Форум международный — участники смогут подключиться и онлайн. Ожидаются гости из десятков стран.

Организаторы — федеральное Минцифры, кабмин Татарстана и Ассоциация цифрового развития — ставят задачу сформировать экосистему доверенных технологий. Она объединит российских и зарубежных партнеров для создания и масштабирования инноваций в ключевых отраслях экономики и госуправления.

Программа охватывает десять направлений: от кибербезопасности и финтеха до цифровой медицины и сельского хозяйства. Каждое — с отдельными сессиями и мастер-классами. Участников ждут выступления экспертов и дискуссии.

Помимо деловой части, заработает выставка. Свыше 300 компаний продемонстрируют новейшие IT-решения, программные продукты и оборудование — об этом сообщили в Минтранспорта РТ. Экспозиция охватит все ключевые сферы.

Участие открыто для представителей власти, бизнеса, науки и IT-сообщества. Подробности — на официальном сайте kazandigitalweek.com.