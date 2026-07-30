Утренний ливень затопил три дороги в Казани

Мощный утренний ливень, обрушившийся на Казань, привел к затоплению сразу трех важных дорожных артерий города. Вода скопилась на проспекте Победы, а также на улицах Мавлютова и Дементьева. Проезд по этим участкам оказался крайне затруднен. Жители города засняли последствия на видео: машины медленно двигаются по затопленным улицам, местами колеса уходят под воду почти полностью. По словам очевидцев, дождь начался около пяти утра и шел несколько часов, не ослабевая. Городские ливневые системы не справлялись с таким объемом осадков, из-за чего на дорогах образовались настоящие реки. Коммунальные службы оперативно приступили к откачке воды, однако полное восстановление движения пока не завершено. Кадры затоплений быстро распространились в социальных сетях, вызвав большой резонанс. Водителей призывают по возможности объезжать проблемные участки и соблюдать осторожность.