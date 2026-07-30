Льготную ипотеку оформили 100 тыс. IT-специалистов в России

В России 100 тыс. IT-специалистов уже оформили льготную ипотеку, сообщили в Минцифры. В 2024 году правила программы изменились: акцент сделан на сохранении кадров в регионах.

По обновленным условиям почти 22 тыс. человек приобрели недвижимость на сумму около 150 млрд руб. В 2025 году плановые показатели программы достигнуты досрочно — уже в ноябре, а к концу года перевыполнены почти на 19%. За первое полугодие 2026 года банки выдали около 6 тыс. IT-ипотек на сумму свыше 41 млрд руб., что на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года. На 2026 год запланирована поддержка не менее 11 тыс. IT-специалистов.

Лидерами по выдаче IT-ипотеки стали Московская область (2,7 тыс. кредитов), Татарстан (1,8 тыс.) и Свердловская область (1,7 тыс.). Для участия в программе аккредитованные компании должны были до 20 мая заполнить согласие по коду 10062 и направить его в ФНС. Сейчас в обновленный перечень включено около 9 тыс. IT-компаний, сотрудники которых могут оформить льготную ипотеку.

В Минцифры отметили, что финансирование льготных программ определяется законом о бюджете и может пересматриваться. Банки могут приостанавливать прием заявок при исчерпании лимитов, но на 2026 год все зарезервированные средства предусмотрены в полном объеме. Компании, применяющие налоговые льготы, но не нашедшие себя в перечне, могут подать новое согласие до 20 сентября, следующее обновление перечня запланировано на конец сентября.