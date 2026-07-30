Huawei показала тизер ноутбука MateBook Pro S весом 798 граммов

Компания Huawei опубликовала тизер нового ноутбука MateBook Pro S. Устройство примечательно рекордно малым весом — всего 798 граммов. Официальная презентация состоится 5 августа в рамках крупного мероприятия.

На опубликованном изображении виден боковой профиль ноутбука. Также сообщается, что новинка выйдет в пяти цветовых вариантах: «Лиловое лето», «Жёлтый рассвет», «Дымчато-серый», «Бархатно-белый» и «Перламутрово-чёрный». На корпусе присутствует надпись HarmonyOS, указывающая на использование собственной операционной системы Huawei.

Пока компания не раскрыла другие характеристики, такие как тип процессора, объём памяти или размер экрана. Подробности ожидаются на презентации 5 августа.