Технологии

Китайцы начали сдавать лица в аренду для создания ИИ-контента

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Китае набирает популярность аренда изображени...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На китайских онлайн-платформах появилась новая возможность заработка: пользователи могут предоставить свою внешность для создания ИИ-видео и рекламы. Специализированные сервисы выплачивают от 15 до 700 долларов за лицензию на использование изображения лица в коммерческих проектах. Сторонники называют это новым способом дохода, однако эксперты предупреждают о рисках потери контроля над биометрическими данными.

Люди загружают свои фотографии или делают снимки в студиях, после чего их лица попадают в каталоги, где продюсеры могут отбирать их по полу, возрасту или типажу — например, «девушка по соседству» или «супермодель». Пользователи сами определяют сферу использования (реклама, видеоигры, короткие сериалы) и устанавливают стоимость в зависимости от количества проектов. Как отмечает издание Rest of World, рынок таких данных активно формируется.

Проблема незаконного использования лиц уже привела к скандалам. В первом квартале 2026 года в Китае вышло 128 тысяч микродрам для смартфонов, из которых более 95% созданы с помощью ИИ. Компания ByteDance удалила свыше 85 тысяч роликов с несанкционированным использованием лиц и голосов после того, как её платформу обвинили в нарушении прав двух блогеров. За последние три года интернет-суд Гуанчжоу рассмотрел около 700 дел, связанных с незаконным применением изображений лиц в ИИ.

Создатели платформ для лицензирования утверждают, что их сервисы помогают решить проблему нарушения прав. Однако китайские юристы отмечают, что такие платформы не могут полностью предотвратить дипфейк или нелегальный сбор данных. После передачи изображения в ИИ-систему человек рискует навсегда потерять контроль над использованием своей биометрической информации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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