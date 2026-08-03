В июле прирост наличных в России достиг 643 млрд рублей

В июле объем наличных денег в обращении в России вырос на 643 млрд рублей, сообщил Центробанк 3 августа. Показатель превысил июньский прирост, составивший 450 млрд рублей.

Январское сокращение наличности на 386,2 млрд рублей сменилось устойчивым ростом: суммарный прирост с февраля по июль достиг 2 трлн 547 млрд рублей.

В Банке России интерес граждан к наличным объясняют адаптацией к новым налоговым условиям и периодическими отключениями мобильного интернета — люди хотят иметь запас денег под рукой.