Экономика

В июле прирост наличных в России достиг 643 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В июле объем наличных в России вырос на 643 млр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В июле объем наличных денег в обращении в России вырос на 643 млрд рублей, сообщил Центробанк 3 августа. Показатель превысил июньский прирост, составивший 450 млрд рублей.

Январское сокращение наличности на 386,2 млрд рублей сменилось устойчивым ростом: суммарный прирост с февраля по июль достиг 2 трлн 547 млрд рублей.

В Банке России интерес граждан к наличным объясняют адаптацией к новым налоговым условиям и периодическими отключениями мобильного интернета — люди хотят иметь запас денег под рукой.

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