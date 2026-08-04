Экономика

Подписан закон о демпфере на импорт дизтоплива

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Путин подписал закон о топливном демпфере на вв...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Закон, подписанный Владимиром Путиным, распространяет топливный демпфер на дизельное топливо, ввозимое в Россию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 4 августа.

Механизм заработает только на время действия запрета на экспорт дизтоплива. Для поставок из Белоруссии коэффициент компенсации составит 0,9, для других стран его рассчитают по ценам индийского рынка с учётом логистики до российских портов.

Демпфер на средние дистилляты, используемые в сельском хозяйстве, на судах и железнодорожном транспорте, введут с июля 2026 года по июль 2027 года. Кроме того, нефтяные компании получат право прямых договоров с уполномоченными государством покупателями, а кабмин — возможность быстрее наращивать поставки топлива и формировать обязательные резервы.

В Минэнерго ранее объясняли, что новые налоговые правила сделают производство бензина в России выгоднее, чтобы производители поставляли топливо на внутренний рынок, а не на экспорт. Заводам, которые модернизируют производство, предоставят отсрочку по обязательствам.

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