Центр хирургии в Московском районе Казани опечатали на два месяца

В Московском районе Казани на два месяца остановлена работа центра хирургии и проктологии. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Татарстану. Решение принял суд после проверки Роспотребнадзора.

Специалисты обнаружили в медучреждении серьезные нарушения. В центре ненадлежащим образом обрабатывались эндоскопы, которые применяются для осмотра внутренних органов. Не было и отдельной палаты, где пациенты могли бы находиться под присмотром после анестезии. Также отсутствовало деление помещений по зонам: грязная, чистая и стерильная.

Суд посчитал, что эти недостатки нельзя устранить без прекращения приема пациентов. Поэтому работу центра приостановили на 60 суток. В ведомстве отметили, что все входы в здание опечатаны, доступ внутрь ограничен.

Центр хирургии и проктологии расположен в Московском районе Казани. Его работа остановлена на два месяца по решению суда. На данный момент входы в учреждение опечатаны, а доступ внутрь ограничен.