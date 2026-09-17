Новости Казани

Центр хирургии в Московском районе Казани опечатали на два месяца

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Московском районе Казани на два месяца остановлена работа центра хирургии и проктологии. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Татарстану. Решение принял суд после проверки Роспотребнадзора.

Специалисты обнаружили в медучреждении серьезные нарушения. В центре ненадлежащим образом обрабатывались эндоскопы, которые применяются для осмотра внутренних органов. Не было и отдельной палаты, где пациенты могли бы находиться под присмотром после анестезии. Также отсутствовало деление помещений по зонам: грязная, чистая и стерильная.

Суд посчитал, что эти недостатки нельзя устранить без прекращения приема пациентов. Поэтому работу центра приостановили на 60 суток. В ведомстве отметили, что все входы в здание опечатаны, доступ внутрь ограничен.

Центр хирургии и проктологии расположен в Московском районе Казани. Его работа остановлена на два месяца по решению суда. На данный момент входы в учреждение опечатаны, а доступ внутрь ограничен.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Туристы из РФ сняли вопрос, чего стоит бояться на отдыхе в Абхазии

Гид по Казани

день назад

Авто под контролем: проверенные мастерские и сервисы Казани

санэпидемстанция электросталь

Не у нас

день назад

В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев

Полезное

2 дня назад

Интервью с экспертом: Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика»

установка насоса в скважину цена в Москве

Не у нас

день назад

Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Кулинария

день назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго

Не у нас

6 часов назад

В РПЦ раскрыли, в каком порядке ставить свечи в храме

Кулинария

9 часов назад

Борщ получается рыжим, а не красным: почему свекла теряет цвет еще во время варки

Не у нас

6 часов назад

Школьники увлеклись опасным трендом на прием противовирусных
Технологии
22 минуты назад

Совкомбанк ежемесячно анализирует более 300 тыс. диалогов с помощью ИИ

Совкомбанк ежемесячно анализирует более 300 тыс...

Кулинария

20 минут назад

Оладьи пышные на сковороде, а потом опадают: почему они превращаются в плоские лепешки

Полезное

день назад

В Татарстане показали, как будет организовано голосование в медицинских учреждениях

Технологии

56 минут назад

Pixel Watch 3 и новее получили управление уведомлениями жестами

Технологии

час назад

Google Home перестал обновлять виджеты в фоне для экономии заряда
В Тюрингии нашли 11 кельтских монет I века до н.э.
Технологии
7 часов назад

В Тюрингии нашли 11 кельтских монет I века до н.э.

Кулинария

3 часа назад

Котлеты получаются сухими внутри: почему дело не всегда в количестве лука и хлеба

Технологии

4 часа назад

Google Translate получил офлайн-перевод разговоров на Pixel 9

Новости Татарстана

4 часа назад

В Азнакаевском районе перевернулась иномарка: погиб 13-летний пассажир
90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: ра...
Интересное в Казани
6 дней назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов