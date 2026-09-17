В iOS 27.2 beta 1 для разработчиков обновили приложение «Здоровье»

Первый бета-выпуск iOS 27.2 стал доступен разработчикам, и в нём уже появилось обновлённое приложение «Здоровье». Ранее его демонстрировали на презентации iPhone 18 Pro. О новых функциях сообщает портал Ferra.

В групповых звонках FaceTime теперь поддерживается одновременный захват изображения с двух камер. Голосовой помощник Siri расширил языковые возможности: он понимает французский, японский, корейский, португальский и испанский языки.

Для пользователей iPhone в приложении Apple TV добавили профили. В Apple Podcasts раздел «Up Next» переименован в «New Episodes», блок «Continue Playing» размещён сразу под ним, а эпизоды в списках получили фоны, соответствующие обложкам.

В Apple Music уменьшено использование цвета иконки для подписей в приложении. Дата выхода финальной версии iOS 27.2 пока не объявлена, уточняет «Самара онлайн 24».