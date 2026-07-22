Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе

Личные диалоги с китайским чат-ботом DeepSeek стали доступны всем желающим. Их нашли в результатах поиска Google. Причина — неправильные настройки доступа, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В выдачу попали не все данные, а только ответы нейросети на запросы пользователей. Но этого достаточно, чтобы восстановить историю общения. «Разработчики DeepSeek, возможно, не позаботились о корректной настройке прав доступа, что позволило поисковой машине обнаружить эту информацию», — пояснил эксперт.

Муртазин добавил, что уязвимости есть в любой системе — от почты до нейросетей. Если сайт или база данных настроены неверно, поисковики могут получить доступ к тому, что не предназначено для всеобщего обозрения.