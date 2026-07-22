Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

В башню Сююмбике когда-нибудь смогут впустить туристов, это не исключил глава госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Однако приспособить здание XVII–XVIII веков под современные нормы будет сложно.

«Я очень хочу, чтобы башня Сююмбике вернула свою функцию и, как и 100 лет назад, ее посещали туристы. Там внутри даже стоит сооружение в виде билетной кассы, сохранились надписи на лестницах „Здесь был Иван Иванович, 1901 год“, отрисованные гвоздем», — выразил свою позицию Гущин.

Однако это слишком сложный и дорогой объект, чтобы сразу сказать, смогут ли внутрь заходить туристы. На днях в башне начался третий этап первоочередных работ. За 136 млн рублей там укрепят кирпичную кладку, восстановят окна и двери, обновят кровлю и полумесяц, проведут гидроизоляцию.

«Дальше будет решаться с Казанским кремлем. Есть возможность заходить в эту башню, но нужно будет работать по интерьерам. Пока ничего не могу сказать по безопасности, потому что с каждым годом противопожарные нормы ужесточаются. Точно можно сказать, что проходы на ярусы ненормативные — очень высокий градус лестниц. Выйдем на проект — посмотрим» — добавил председатель комитета.

При этом крен башни изменять не будут, поскольку она считается частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — Казанского кремля. А значит изменения нужно согласовывать на международном уровне.

Башню Сююмбике хотят отреставрировать с октября 2022 года. Однако тогда к работам так и не приступили из-за нехватки денег. При этом Гущин отмечал, что башне ничего не угрожает, несмотря на образовавшиеся трещины. К саммиту БРИКС в Казани деньги всё же нашли. Правда, только на то, чтобы преобразить башню снаружи — обновить фасад и компоновку кирпичной кладки. В октябре прошлого года стало известно, что реставрация продолжится.

Башня Сююмбике была построена в Казани, предположительно, в XVII–XVIII веках. Ее высота — 58 метров. Изначально она выполняла функции дозорной башни, с вершины которой можно было осмотреть панораму окрестностей. Сейчас объект стал одной из главных достопримечательностей города. По данным казанской мэрии, в последний раз ее фундамент укрепляли в 1998 году.