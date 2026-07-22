Новости Казани

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Анастасия Шарова Автор статьи
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Жительница Казани Зарина Я. выиграла 2 миллиона рублей в моментальной лотерее. Билет семья приобрела в фирменном магазине «Столото» вместе с ещё четырьмя лотерейными билетами с дизайном «Русское лото». Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

По словам победительницы, в тот день её супруг предложил зайти в магазин «Столото». Билеты они выбрали случайным образом. О крупном выигрыше семья узнала уже дома, когда Зарина стёрла защитный слой на одном из них.

Женщина призналась, что не ожидала увидеть такую сумму. По её словам, семья до сих пор с трудом верит в случившееся и считает выигрыш большой удачей.

Победительница работает заместителем директора в компании, которая занимается продажей металла. Вместе с мужем она воспитывает двоих сыновей. Один из них занимается греко-римской борьбой, второй — пауэрлифтингом. На момент оформления выигрыша в лотерейном центре «Столото» в Москве победительница планировала направить деньги на частичное погашение ипотеки за квартиру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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