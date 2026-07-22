Новости Казани

В Казани простились с Артуром Николаевым

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Казани проводили в последний путь первого заместителя председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артура Николаева. Он ушел из жизни 19 июля на 59-м году.

Гражданская панихида прошла в конгресс-зале ТПП. Соболезнования выразили представители правительства республики, коллеги из других регионов и руководители организаций. Прощание завершилось похоронами на кладбище в поселке Мирном, где собрались близкие, друзья и коллеги.

Артур Сергеевич Николаев посвятил свою карьеру работе в Торгово-промышленной палате Татарстана. Он начал трудовой путь в 2000 году начальником организационного отдела. С 2006 года стал заместителем председателя правления ТПП региона, а с 2012-го возглавил Европейский информационный консультационный центр Татарстана. Коллеги запомнили его как профессионала, всегда готового прийти на помощь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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