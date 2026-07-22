В Казани простились с Артуром Николаевым

В Казани проводили в последний путь первого заместителя председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артура Николаева. Он ушел из жизни 19 июля на 59-м году.

Гражданская панихида прошла в конгресс-зале ТПП. Соболезнования выразили представители правительства республики, коллеги из других регионов и руководители организаций. Прощание завершилось похоронами на кладбище в поселке Мирном, где собрались близкие, друзья и коллеги.

Артур Сергеевич Николаев посвятил свою карьеру работе в Торгово-промышленной палате Татарстана. Он начал трудовой путь в 2000 году начальником организационного отдела. С 2006 года стал заместителем председателя правления ТПП региона, а с 2012-го возглавил Европейский информационный консультационный центр Татарстана. Коллеги запомнили его как профессионала, всегда готового прийти на помощь.