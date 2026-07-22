Технологии

Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые впервые секвенировали геномы девяти представителей сакской культуры, живших на территории современного Казахстана более двух тысяч лет назад. Исследование провели специалисты из Казанского федерального университета совместно с коллегами из других научных центров. Они извлекли ДНК из костных останков, найденных в курганах. Анализ показал, что саки были генетически близки к современным казахам, но имели примеси от древних популяций Сибири и Европы. Это открытие поможет лучше понять миграционные процессы в Евразии. Результаты работы опубликованы в престижном научном журнале.

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