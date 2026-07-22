Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Ученые впервые секвенировали геномы девяти представителей сакской культуры, живших на территории современного Казахстана более двух тысяч лет назад. Исследование провели специалисты из Казанского федерального университета совместно с коллегами из других научных центров. Они извлекли ДНК из костных останков, найденных в курганах. Анализ показал, что саки были генетически близки к современным казахам, но имели примеси от древних популяций Сибири и Европы. Это открытие поможет лучше понять миграционные процессы в Евразии. Результаты работы опубликованы в престижном научном журнале.