Ахметов подведет итоги работы парламента за полгода

Сегодня в Казани пройдет последнее заседание Госсовета РТ в весеннюю сессию. Исполняющий обязанности председателя Марат Ахметов отчитается о работе парламента за первое полугодие 2026 года. В повестке — 16 вопросов, среди них 10 республиканских законопроектов и один федеральный. К первому чтению подготовлены проекты об изменениях в налоге на имущество организаций, местном самоуправлении и поддержке малого бизнеса. Также депутаты рассмотрят поправки в Кодекс об административных правонарушениях и законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии и адресной соцподдержке. Отдельно обсудят учреждение Дня работника сферы закупочной деятельности. На правительственном часе заслушают информацию о демографической политике в республике.