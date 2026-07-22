Новости Татарстана

Ахметов подведет итоги работы парламента за полгода

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Сегодня в Казани последнее заседание Госсовета ...

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Сегодня в Казани пройдет последнее заседание Госсовета РТ в весеннюю сессию. Исполняющий обязанности председателя Марат Ахметов отчитается о работе парламента за первое полугодие 2026 года. В повестке — 16 вопросов, среди них 10 республиканских законопроектов и один федеральный. К первому чтению подготовлены проекты об изменениях в налоге на имущество организаций, местном самоуправлении и поддержке малого бизнеса. Также депутаты рассмотрят поправки в Кодекс об административных правонарушениях и законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии и адресной соцподдержке. Отдельно обсудят учреждение Дня работника сферы закупочной деятельности. На правительственном часе заслушают информацию о демографической политике в республике.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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