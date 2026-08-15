Технологии

ОСК представит решения для безэкипажных судов до конца 2026 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) планирует представить рынку ряд решений в области безэкипажных и робототехнических судов до конца 2026 года. Сейчас компания совместно с потенциальными заказчиками анализирует спрос и сценарии применения таких систем.

О планах рассказал заместитель главы ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов в интервью ТАСС. Детали он не раскрыл.

Ранее на IV Форуме «Арктика – Регионы» корпорация представила концепцию перспективного робототехнического комплекса, объединяющего безэкипажный катер-носитель, автономные и телеуправляемые подводные аппараты, а также поисковый беспилотник.

Кроме того, ОСК предложила Бразилии участие в разработке безэкипажных судов и показала проекты судов для Амазонки, ледового класса и научно-исследовательских судов для Антарктики.

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