ОСК представит решения для безэкипажных судов до конца 2026 года

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) планирует представить рынку ряд решений в области безэкипажных и робототехнических судов до конца 2026 года. Сейчас компания совместно с потенциальными заказчиками анализирует спрос и сценарии применения таких систем.

О планах рассказал заместитель главы ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов в интервью ТАСС. Детали он не раскрыл.

Ранее на IV Форуме «Арктика – Регионы» корпорация представила концепцию перспективного робототехнического комплекса, объединяющего безэкипажный катер-носитель, автономные и телеуправляемые подводные аппараты, а также поисковый беспилотник.

Кроме того, ОСК предложила Бразилии участие в разработке безэкипажных судов и показала проекты судов для Амазонки, ледового класса и научно-исследовательских судов для Антарктики.