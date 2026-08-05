Экономика не перегреется из-за временного выбытия мощностей, считают в ЦБ

Большинство участников обсуждения ключевой ставки в Банке России сошлись во мнении, что временное выбытие мощностей в ряде отраслей не станет причиной перегрева экономики. Такой вывод содержится в опубликованном ЦБ резюме дискуссии.

Вместо дисбаланса спроса и предложения ожидается постепенное восстановление мощностей и замедление роста внутреннего спроса. Повреждение нефтеперерабатывающих заводов во втором квартале уже привело к сокращению производства нефтепродуктов и снижению добычи нефти из-за уменьшения спроса на сырье.

По оценке большинства участников, предприятия смогут восстановить производство до конца года. В то же время некоторые допустили, что на это уйдет больше времени, а низкий спрос будет сдерживать активность в этих отраслях.

В ЦБ предупреждают о риске другого сценария: если внутренний спрос продолжит расти высокими темпами и превысит возможности предложения, экономика вернется к положительному разрыву выпуска, а инфляционное давление усилится. В таком случае для сдерживания инфляции потребуется более жесткая денежно-кредитная политика.