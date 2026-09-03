Новости Казани

Казанцам запретили гадать и кататься на самокатах в метро

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В казанском метро вводятся новые правила: запре...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Пассажирам казанского метро больше нельзя кататься по станциям и в вагонах на самокатах и велосипедах. Как сообщили в Кабмине Татарстана, новые правила пользования подземкой запрещают использование средств индивидуальной мобильности для передвижения.

Провоз таких устройств разрешен — они должны быть в чехлах, а для входа предусмотрены специальные пункты пропуска без автоматического контроля. Также пассажирам запрещено попрошайничать, торговать, гадать и навязывать услуги.

Оставлять вещи без присмотра или прикреплять их к объектам инфраструктуры недопустимо. Пиротехнику нельзя использовать в вагонах, на станциях, а также ближе 10 метров от наземных участков метрополитена и 25 метров от вентиляционных киосков. Передача любых предметов посторонним на территории метро тоже запрещена.

Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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