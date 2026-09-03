Казанцам запретили гадать и кататься на самокатах в метро
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Пассажирам казанского метро больше нельзя кататься по станциям и в вагонах на самокатах и велосипедах. Как сообщили в Кабмине Татарстана, новые правила пользования подземкой запрещают использование средств индивидуальной мобильности для передвижения.
Провоз таких устройств разрешен — они должны быть в чехлах, а для входа предусмотрены специальные пункты пропуска без автоматического контроля. Также пассажирам запрещено попрошайничать, торговать, гадать и навязывать услуги.
Оставлять вещи без присмотра или прикреплять их к объектам инфраструктуры недопустимо. Пиротехнику нельзя использовать в вагонах, на станциях, а также ближе 10 метров от наземных участков метрополитена и 25 метров от вентиляционных киосков. Передача любых предметов посторонним на территории метро тоже запрещена.
Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
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