Казанцам запретили гадать и кататься на самокатах в метро

Пассажирам казанского метро больше нельзя кататься по станциям и в вагонах на самокатах и велосипедах. Как сообщили в Кабмине Татарстана, новые правила пользования подземкой запрещают использование средств индивидуальной мобильности для передвижения.

Провоз таких устройств разрешен — они должны быть в чехлах, а для входа предусмотрены специальные пункты пропуска без автоматического контроля. Также пассажирам запрещено попрошайничать, торговать, гадать и навязывать услуги.

Оставлять вещи без присмотра или прикреплять их к объектам инфраструктуры недопустимо. Пиротехнику нельзя использовать в вагонах, на станциях, а также ближе 10 метров от наземных участков метрополитена и 25 метров от вентиляционных киосков. Передача любых предметов посторонним на территории метро тоже запрещена.

Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.