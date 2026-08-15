Обновление 2.5.593 принесло в Lords of the Fallen русский текстовый перевод

Ролевой экшен Lords of the Fallen, вышедший в 2023 году, обновился до версии 2.5.593. С этим патчем в игре появился текстовый перевод на русский язык.

Несмотря на русский перевод, игра по-прежнему не продаётся в российском Steam. Кроме того, разработчики по просьбам геймеров изменили условия разблокировки специальных атак оружия боссов: теперь они становятся доступны сразу, как только персонаж соответствует требованиям к характеристикам.

В патче также появились новые обучающие материалы и был скорректирован баланс специальных атак оружия боссов. Исправлен ряд ошибок, с полным списком которых можно ознакомиться в заметке разработчиков.

Сейчас авторы Lords of the Fallen готовят сиквел, релиз которого намечен на начало 2027 года.