Технологии

Обновление 2.5.593 принесло в Lords of the Fallen русский текстовый перевод

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ролевой экшен Lords of the Fallen, вышедший в 2023 году, обновился до версии 2.5.593. С этим патчем в игре появился текстовый перевод на русский язык.

Несмотря на русский перевод, игра по-прежнему не продаётся в российском Steam. Кроме того, разработчики по просьбам геймеров изменили условия разблокировки специальных атак оружия боссов: теперь они становятся доступны сразу, как только персонаж соответствует требованиям к характеристикам.

В патче также появились новые обучающие материалы и был скорректирован баланс специальных атак оружия боссов. Исправлен ряд ошибок, с полным списком которых можно ознакомиться в заметке разработчиков.

Сейчас авторы Lords of the Fallen готовят сиквел, релиз которого намечен на начало 2027 года.

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