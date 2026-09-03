ВТБ Private Banking фиксирует рост интереса клиентов к фондам денежного рынка

ВТБ Private Banking проанализировал структуру портфелей состоятельных инвесторов и выявил смену инвестиционных предпочтений. Доля акций сокращается, уступая место биржевым фондам денежного рынка и облигациям. Об этом на ВЭФ 2026 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Облигации сохраняют статус базового актива на фоне их переоценки в связи с медленным снижением ключевой ставки ЦБ РФ. Инвесторы отдают предпочтение среднесрочным ОФЗ, которые обеспечивают сопоставимую с длинными бумагами доходность при более низкой волатильности. В корпоративном сегменте фокус смещён в сторону эмитентов с рейтингом «АА». Интерес к высокодоходным облигациям снизился из-за участившихся технических дефолтов, и клиенты избегают излишнего кредитного риска. Совокупный объем средств клиентов в облигациях составляет 47% от их портфелей.

Российские акции частично восстановили свою привлекательность благодаря покупкам под дивидендные выплаты отдельных эмитентов, однако их доля в совокупных портфелях продолжает снижаться. На акции в портфелях клиентов приходится доля в 23%.

Наиболее динамично развивающейся категорией становятся биржевые фонды, особенно фонды денежного рынка (лидер фонд «Ликвидность») как альтернатива депозитам, и облигационные фонды. Этому способствуют маркетинговые кампании брокеров и расширение доступной линейки продуктов. 20% от портфеля инвесторов приходится на фонды денежного рынка.

Особняком стоят закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФ), привлекающие сценарной доходностью до 23% годовых за счёт вложений в складскую, офисную и торговую недвижимость. Такие инструменты требуют длительного горизонта инвестиций (от 3 до 15 лет) и обладают пониженной ликвидностью, но пользуются растущим спросом у клиентов, готовых к подобным ограничениям ради высокой премии. Более ликвидной альтернативой для неквалифицированных инвесторов становятся открытые ПИФы (ОПИФы), которые также набирают популярность.

«Мы наблюдаем осознанный сдвиг в поведении состоятельных инвесторов: они все чаще отказываются от погони за сверхдоходностью в пользу надежности и предсказуемости. Облигации первоклассных эмитентов и среднесрочные государственные бумаги становятся основой портфелей. При этом акции остаются лишь точечным инструментом – для дивидендных историй, но не как системная ставка. Также интерес вызывают ЗПИФы недвижимости: клиенты видят в них реальную возможность получить двузначную доходность на длинном горизонте, несмотря на пониженную ликвидность», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

«Наша задача – выстроить баланс между ликвидностью, доходностью и временным горизонтом, предлагая индивидуальные решения на основе текущих рыночных условий», – добавил он.

По данным Банка России, во втором квартале 2026 года приток средств на брокерские счета достиг рекордных с начала наблюдений в 2021 году 1 трлн рублей, что на 19% превышает показатель предыдущего квартала. Почти половину этой суммы (45%) привлек брокер ВТБ Мои Инвестиции.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.