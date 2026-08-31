В Казани девять человек осудили за незаконную банковскую деятельность

Девять жителей Татарстана получили реальные и условные сроки за теневой банковский бизнес. Суд признал организованную группу виновной в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлиц, а двух участников — еще и в вымогательстве. С января 2020 по август 2022 года они использовали 68 подставных компаний для кассового обслуживания, инкассации и переводов денег юридическим лицам. Незаконный доход превысил 26 миллионов рублей.

Семерых осужденных отправили в колонию на сроки от трех до семи с половиной лет, каждому назначили штраф 900 тысяч рублей. Еще двое получили по 2,5 года условно с испытательным сроком три года.

Суд также взыскал более 7 миллионов рублей в счет уплаты штрафов. В доход государства конфискованы 8 тысяч евро и 8 тысяч долларов.