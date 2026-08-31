В Казани за купальный сезон утонули 9 человек

За купальный сезон в Казани утонули девять человек. Столько же — годом ранее. Цифру назвал начальник управления гражданской защиты исполкома Сергей Чанкин. Почти все трагедии произошли в местах, не предназначенных для купания. Часто к гибели приводили ночное время суток и алкоголь.

При этом за последние шесть лет ситуация заметно улучшилась. В 2020-м на водоёмах города погибли 18 человек — вдвое больше. Растёт и число спасённых: если тогда спасатели вытащили 11 человек, то минувшим летом — уже 20.

Несмотря на положительную динамику, опасное поведение никуда не делось. Казанцы продолжают купаться в запрещённых местах, в темноте и под градусом. Именно это по-прежнему главные причины гибели на воде.