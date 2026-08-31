Более 9,5 млрд рублей выделят на льготные ж/д тарифы для АПК
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Правительство направит более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки продукции АПК. Решение кабмина поддержала «Единая Россия», которая относит снижение издержек аграриев и рост объемов производства к приоритетам народной программы. Об этом сообщается на сайте партии.
Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников заявил, что партия поддерживает решения, позволяющие аграриям планировать работу, инвестировать в развитие и наращивать объемы производства. Он также отметил, что для сельского хозяйства важен путь от поля до рынка: от его доступности и надежности зависит устойчивость всего АПК.
По словам Плотникова, транспортные расходы напрямую влияют на себестоимость и конечную цену продукции. Их снижение сохраняет конкурентоспособность российской продукции и расширяет рынки сбыта. Спрос на отечественное зерно, масличные и другие аграрные товары остается высоким, поэтому надежная логистика становится важной частью устойчивости АПК.
Он указал на необходимость своевременной доставки продукции потребителям и на экспортные направления. При сбоях господдержка должна подключаться без промедления, чтобы проблемы с перевозками не оборачивались потерями для хозяйств.
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