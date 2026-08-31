Экономика

Более 9,5 млрд рублей выделят на льготные ж/д тарифы для АПК

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Правительство направит более 9,5 млрд рублей на...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Правительство направит более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки продукции АПК. Решение кабмина поддержала «Единая Россия», которая относит снижение издержек аграриев и рост объемов производства к приоритетам народной программы. Об этом сообщается на сайте партии.

Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников заявил, что партия поддерживает решения, позволяющие аграриям планировать работу, инвестировать в развитие и наращивать объемы производства. Он также отметил, что для сельского хозяйства важен путь от поля до рынка: от его доступности и надежности зависит устойчивость всего АПК.

По словам Плотникова, транспортные расходы напрямую влияют на себестоимость и конечную цену продукции. Их снижение сохраняет конкурентоспособность российской продукции и расширяет рынки сбыта. Спрос на отечественное зерно, масличные и другие аграрные товары остается высоким, поэтому надежная логистика становится важной частью устойчивости АПК.

Он указал на необходимость своевременной доставки продукции потребителям и на экспортные направления. При сбоях господдержка должна подключаться без промедления, чтобы проблемы с перевозками не оборачивались потерями для хозяйств.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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