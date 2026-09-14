Экс-судья ВС Татарстана Юсупов хочет вернуть судейский статус

Бывший судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов пытается вернуть статус судьи в отставке. Его жалобу рассмотрят в Москве 23 сентября. Сведения об этом опубликованы в повестке сессии Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Он оспаривает июньское решение Квалификационной коллегии судей Татарстана. Тогда отставку прекратили после изучения документов из УФСБ республики и судебных решений о получении его детьми гражданства США и сокрытии этих данных. Со статусом Юсупов потерял судейскую пенсию и неприкосновенность.

В отставке он находился чуть больше года. Пост оставил добровольно, но на фоне уголовного преследования близких. В отношении супруги Эльвиры Юсуповой и 20-летнего сына Гаяза возбудили дела по статье 330.2 УК РФ — за неисполнение обязанности уведомлять о наличии иного гражданства.

Сын и пока несовершеннолетняя дочь бывшего судьи родились в США и с рождения имеют американское гражданство. Их отец пояснял: супруга летала за океан с учетом медицинских показаний, а информацию о новорожденных направляли в консульство РФ, иначе детей нельзя было бы привезти в Россию. Секрета из истории Юсуповы не делали, однако претензии появились на фоне обострения международной обстановки.

В ЗАГСе Казани и сына, и дочь регистрировали по справкам о родах не в США, а в Татарстане. Статья 330.2 УК РФ предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы до 400 часов. Дело Гаяза Юсупова по одному эпизоду рассматривал Верховный суд Чувашии: в прошлом году его наказали штрафом в 40 тысяч рублей, решение утвердил Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции. Дело Эльвиры Юсуповой по двум эпизодам поручили мировому судье в Казани, в феврале 2026 года ее приговорили к штрафу 80 тысяч рублей.