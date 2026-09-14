Новости Татарстана

Экс-судья ВС Татарстана Юсупов хочет вернуть судейский статус

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Бывший судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов пытается вернуть статус судьи в отставке. Его жалобу рассмотрят в Москве 23 сентября. Сведения об этом опубликованы в повестке сессии Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Он оспаривает июньское решение Квалификационной коллегии судей Татарстана. Тогда отставку прекратили после изучения документов из УФСБ республики и судебных решений о получении его детьми гражданства США и сокрытии этих данных. Со статусом Юсупов потерял судейскую пенсию и неприкосновенность.

В отставке он находился чуть больше года. Пост оставил добровольно, но на фоне уголовного преследования близких. В отношении супруги Эльвиры Юсуповой и 20-летнего сына Гаяза возбудили дела по статье 330.2 УК РФ — за неисполнение обязанности уведомлять о наличии иного гражданства.

Сын и пока несовершеннолетняя дочь бывшего судьи родились в США и с рождения имеют американское гражданство. Их отец пояснял: супруга летала за океан с учетом медицинских показаний, а информацию о новорожденных направляли в консульство РФ, иначе детей нельзя было бы привезти в Россию. Секрета из истории Юсуповы не делали, однако претензии появились на фоне обострения международной обстановки.

В ЗАГСе Казани и сына, и дочь регистрировали по справкам о родах не в США, а в Татарстане. Статья 330.2 УК РФ предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы до 400 часов. Дело Гаяза Юсупова по одному эпизоду рассматривал Верховный суд Чувашии: в прошлом году его наказали штрафом в 40 тысяч рублей, решение утвердил Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции. Дело Эльвиры Юсуповой по двум эпизодам поручили мировому судье в Казани, в феврале 2026 года ее приговорили к штрафу 80 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Кусочек колбасы на всех не поделишь: натираю его в картошку — получается целая сковорода оладий

Полезное

день назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

как вывести клопов из квартиры навсегда в домашних условиях самостоятельно народными средствами

Кулинария

день назад

Яблоки начали становиться мягкими: тушу их с корицей и прячу в тонкие блинчики

Интересное в Казани

3 дня назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов

курсы мужского парикмахера в москве в Москве

Кулинария

11 часов назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Кулинария

день назад

Тыкву режу кубиками и кладу к курице: сладковатый овощ заменяет привычную картошку

Кулинария

день назад

Макаронник с яйцом и сыром снова готовлю как в детстве: вчерашние рожки подходят даже лучше свежих

Кулинария

день назад

Драники получаются мягкими и бледными вместо хрустящих: что картошка успевает сделать до сковороды

Не у нас

19 часов назад

Прошло объяснение новых правил для таксистов и курьеров с 1 октября
Технологии
2 часа назад

В МИФИ предложили способ навигации авто без спутников по датчикам и регистратору

Ученые НИЯУ МИФИ предложили навигацию авто без ...

Технологии

45 минут назад

Ubtech запустила завод гуманоидных роботов мощностью 10 тыс. в год

Полезное

21 час назад

Более 500 электоральных волонтеров Татарстана прошли подготовку к дням голосования

Технологии

час назад

Samsung Galaxy SmartTag 3 показали на слитых рендерах с новым дизайном

Не у нас

час назад

МВД: зависание и замедление телефона грозит обнаружением на нем вируса
Авария на водопроводе оставила без воды часть С...
Новости Казани
3 часа назад

Авария на водопроводе оставила без воды часть Советского района Казани

Технологии

час назад

DeepSeek V4.1-Flash обошла прошлый флагман в тестах на программирование

Не у нас

час назад

Эксперты рассказали, по каким деталям можно определить дипфейки

Не у нас

час назад

В России создали молекулу для терапии диабета, ожирения и полинейропатии
Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарста...
Полезное
6 дней назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке