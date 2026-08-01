Остановка линии на НКНХ предотвратила взрыв при пожаре

31 августа в Нижнекамске на производственной площадке «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание. Огонь охватил линию по выпуску полистирола — одного из базовых видов пластика. В момент ЧП оборудование было остановлено и находилось в режиме разгрузки из-за внешних факторов. Именно это обстоятельство сыграло решающую роль: остановленная линия не позволила пламени спровоцировать объемный взрыв и стремительно распространиться по цеху. Экстренные службы сработали оперативно — им удалось полностью ликвидировать возгорание. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, ущерб от огня для предприятия оказался незначительным.