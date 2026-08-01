Google отключил ИИ-генератор Nano Banana в Google Earth из-за фейков о катастрофах

Компания Google менее чем через сутки после запуска отключила ИИ-генератор Nano Banana в веб-версии Google Earth. Поводом стало создание пользователями изображений, нарушающих правила платформы, в том числе фейковых сцен катастроф. Разработчик пообещал вернуть инструмент после внедрения более надежных механизмов защиты.

Проблему обнаружили исследователи OSINT и обычные пользователи: с помощью текстовых запросов они получали фотореалистичные изображения на основе спутниковых снимков. В числе примеров — самолет, врезающийся в небоскреб на Манхэттене, ядерный объект в Иране, лагеря беженцев на границе США и Мексики и огромная воронка в Лос-Анджелесе. Исследователь Хенк ван Эсс заявил, что сервис почти не ограничивал подобные запросы.

Сообщество GeoConfirmed раскритиковало нововведение, отметив, что Google Earth долгое время использовался для проверки информации и геолокации. Аналитики предупредили, что теперь проверяющим придется сначала убеждаться в подлинности снимков, а злоумышленники смогут создавать фейковые военные объекты или фабриковать последствия атак. В Google подчеркнули, что все сгенерированные изображения помечались как созданные ИИ и не отображались для других пользователей в основной версии, но после критики функцию временно полностью отключили.

Функция Nano Banana появилась в Google Earth 30 июля и позволяла генерировать изображения на основе спутниковых снимков, аэрофотосъемки и 3D-карт. Инструмент был доступен пользователям по всему миру.