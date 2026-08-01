Технологии

Google отключил ИИ-генератор Nano Banana в Google Earth из-за фейков о катастрофах

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Google отключила ИИ-генератор Nano Banana в Goo...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Компания Google менее чем через сутки после запуска отключила ИИ-генератор Nano Banana в веб-версии Google Earth. Поводом стало создание пользователями изображений, нарушающих правила платформы, в том числе фейковых сцен катастроф. Разработчик пообещал вернуть инструмент после внедрения более надежных механизмов защиты.

Проблему обнаружили исследователи OSINT и обычные пользователи: с помощью текстовых запросов они получали фотореалистичные изображения на основе спутниковых снимков. В числе примеров — самолет, врезающийся в небоскреб на Манхэттене, ядерный объект в Иране, лагеря беженцев на границе США и Мексики и огромная воронка в Лос-Анджелесе. Исследователь Хенк ван Эсс заявил, что сервис почти не ограничивал подобные запросы.

Сообщество GeoConfirmed раскритиковало нововведение, отметив, что Google Earth долгое время использовался для проверки информации и геолокации. Аналитики предупредили, что теперь проверяющим придется сначала убеждаться в подлинности снимков, а злоумышленники смогут создавать фейковые военные объекты или фабриковать последствия атак. В Google подчеркнули, что все сгенерированные изображения помечались как созданные ИИ и не отображались для других пользователей в основной версии, но после критики функцию временно полностью отключили.

Функция Nano Banana появилась в Google Earth 30 июля и позволяла генерировать изображения на основе спутниковых снимков, аэрофотосъемки и 3D-карт. Инструмент был доступен пользователям по всему миру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

16 часов назад

Кондиционер пахнет сыростью: как почистить его без мастера

Интересное в Казани

день назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

пароочиститель от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Депутаты Нижнекамска утвердили почётных граждан и пересмотрели бюджет

Технологии

день назад

Яндекс выпустил ТВ Станцию MiniLED с 4K и 144 Гц

установка тепловой завесы расценка в смете в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Робот MOBIUS научился кувыркаться через голову благодаря дугам на спине

Технологии

день назад

Российские операторы перестанут тарифицировать мессенджер МАКС с 1 августа

Технологии

день назад

Опубликован геймплейный трейлер шутера Guns of Eschaton

Наука

день назад

В ночь на 31 июля татарстанцы смогут увидеть пик двойного метеорного потока
Экономика
25 минут назад

Развод ради ипотеки: рыночные кредиты в Татарстане взлетели втрое

Жители Татарстана готовы на фиктивный развод ра...

Новости Татарстана

50 минут назад

Остановка линии на НКНХ предотвратила взрыв при пожаре

Интересное в Казани

день назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

Новости России

20 часов назад

Жёлтые пятна на подушке уйдут без стирки: нужен простой раствор

Новости России

21 час назад

Старые пластиковые карты не выбрасывайте: 6 применений дома
В Казани установят табло с данными о качестве в...
Новости Казани
22 часа назад

В Казани установят табло с данными о качестве воздуха в режиме реального времени

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане обсудили роль СМИ в освещении избирательной кампании

Технологии

22 часа назад

Anthropic выявила три случая побега ИИ-моделей из изолированной среды

Новости Казани

22 часа назад

«Вот мы и нашли Алику!»: актриса из Казани рассказала про участие в новом сериале «Коп-звезда» на ТНТ
«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает