В Казани к уборке тротуаров и пешеходных зон приступили восемь роботов-снегоуборщиков. Техника работает в тестовом режиме на участках, где обычно задействуют ручной труд, сообщили в пресс-службе комитета внешнего благоустройства города.

По словам представителей комитета, машины показывают хороший темп в расчистке снега. Сейчас специалисты собирают обратную связь от предприятий, чтобы решить, стоит ли использовать роботов на постоянной основе.

За минувшие сутки в Казани выпало 5,3 мм осадков. На улицы выходили 210 единиц спецтехники и 274 дорожных рабочих, израсходовано 958 тонн противогололедных материалов, в том числе 430 тонн реагента и 528 тонн песко-соляной смеси. Сегодня, 25 ноября, на дорогах задействованы 154 машины и 140 рабочих, которые в первую очередь обрабатывают перекрестки, мосты и эстакады.

Всего Казань планирует получить 65 таких комплексов: 50 произведет местное предприятие, остальные поступят из других городов и Китая. Первые 10 роботов уже передали муниципальным службам и показали мэру Ильсуру Метшину. По предварительным оценкам, один робот способен заменить от пяти до десяти человек. Одного заряда аккумулятора хватает на 8 часов работы, зимой — примерно на 6. Во время пилотного проекта два комплекса за 20–30 минут очистили двор площадью от 500 до 1 тыс. кв. метров.