Технологии

Латвийский совет по СМИ собирает данные посетителей заблокированных сайтов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) собирает цифровые данные пользователей, пытающихся зайти на заблокированные в республике сайты. Об этом сообщил латвийский блогер Дэги Караев, ссылаясь на официальный ответ совета. При попытке доступа к запрещённым ресурсам посетители перенаправляются на страницу с предупреждением.

В серверных журналах сохраняются полный IP-адрес, точные дата и время обращения, а также запрошенный URL. По словам Караева, эти данные хранятся в течение года. При этом на самой странице предупреждения пользователей не информируют о сборе информации, её целях и сроках хранения.

Блогер отметил, что такая практика противоречит законодательству Евросоюза, требующему получать согласие пользователя на обработку персональных данных. Он подчеркнул, что государство не должно незаметно превращать информационную заглушку в инструмент учёта интересов граждан.

Только с декабря 2025 года NEPLP запретил доступ к почти 70 российским сайтам, сочтя их угрозой национальной безопасности. Всего с 2022 года заблокировано несколько сотен ресурсов. В июне 2026 года под ограничения попали восемь сайтов, включая Wildberries, РБК и книжный магазин «Лабиринт».

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