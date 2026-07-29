Исследователи определили наиболее вероятный маршрут Ганнибала через Альпы

Новое исследование помогло историкам сузить поиски точного маршрута, по которому Ганнибал со своей армией и боевыми слонами пересек Альпы в 218 году до нашей эры. Согласно работе, возглавляемой Эмилио Берти, наиболее вероятным путем через Альпы стал перевал Коль-де-ла-Траверсетт на границе современной Франции и Италии.

Ученые смоделировали энергозатраты при прохождении разных альпийских маршрутов. Выяснилось, что переход через Траверсетт потребовал бы около 5,42 тераджоуля — значительно меньше, чем через Коль-де-Монженевр (6,02 ТДж) или Коль-дю-Мон-Сени (6,45 ТДж). Более короткий путь, по мнению исследователей, позволил сохранить силы как людям, так и 37 слонам, большинство из которых пережили переход.

Точный маршрут Ганнибала остается предметом споров на протяжении веков. Ранее многие историки полагали, что полководец воспользовался перевалом Коль-дю-Клапье, однако новая работа усиливает аргументы в пользу Траверсетта. Впрочем, историк Ричард Майлз сомневается, что выбор основывался только на длине пути, отмечая, что армия полагалась на местных проводников, чьи знания были ограничены.

После 15-дневного перехода слоны несколько недель восстанавливались, но позднее погибли в битве при Требии и из-за суровой зимы. Археологических свидетельств пока недостаточно, чтобы окончательно подтвердить маршрут, однако работа Берти предлагает новое обоснование для версии с Траверсеттом.