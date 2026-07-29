Новости Казани

ФОК «Физра» в казанском Салават Купере откроется в сентябре

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В сентябре 2026 года в казанском жилом массиве Салават Купере откроет свои двери новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Физра». Он сможет принимать более 600 посетителей ежедневно. Мэр Казани Ильсур Метшин уже осмотрел объект и высоко оценил его эстетику и функциональность. Строительные работы почти завершены — осталось доделать наружное остекление на 100 квадратных метров. На футбольном поле уложено искусственное покрытие, а в ближайшее время ожидается поставка оборудования для медкабинета, боксерского ринга и спортивного инвентаря. Также обновлено дорожное покрытие, проложен тротуар и обустраивается парковка на 65 мест. Комплекс построен в рамках государственно-частного партнерства и будет доступен жителям всех возрастов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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