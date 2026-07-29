Новости Татарстана

Мэр Бугульмы остался без воды: «Такой бардак недопустим»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Глава Бугульмы Дамир Фаттахов лично столкнулся с проблемами в водоснабжении — в его доме не было нормального напора. Утром 29 июля он написал в Telegram, что где-то воды нет совсем, где-то еле течет. Накануне без живительной влаги осталась примерно половина города.

Фаттахов раскритиковал частный «Бугульма-Водоканал», назвав ситуацию бардаком. Он отметил, что руководство компании действовало нерасторопно. Даже сотрудники исполкома не смогли дозвониться до директора, чтобы узнать сроки устранения аварии.

Директор «Водоканала» Лия Ваганова, назначенная 24 июля, объяснила: на улице Ленина прокладывали новый водовод. При запуске произошли порывы. Их устранили в течение дня — к 20:00 воду подали. Правда, позже выяснилось, что кратковременные перебои все же возможны до полного завершения работ.

В мэрии проблему держат на контроле. Похожая история была в Чистополе, где водоканал тоже принадлежал частникам, не имевшим денег на ремонт. Там долю выкупило «Таткоммурэнерго».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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