Казанские врачи сохранили мочевой пузырь при раке с помощью иммунотерапии

В Казани врачи применили онколитическую генную иммунотерапию для лечения рака мочевого пузыря. Метод позволил пациентам избежать операции по удалению органа. Опухоль регрессировала без хирургического вмешательства.

Терапия использует модифицированные вирусы, которые избирательно уничтожают раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани. Ранее при таком диагнозе часто требовалось удаление мочевого пузыря, что серьёзно сказывалось на качестве жизни пациентов.

Лечение прошло в рамках клинических исследований с участием нескольких пациентов. Все они сохранили орган. Медики отмечают хорошие результаты и безопасность метода, хотя он требует дальнейшего изучения.

Подробности планируется представить на медицинских конференциях и опубликовать в научных журналах. Разработка может стать новым стандартом лечения рака мочевого пузыря.