Электронный испаритель анестетиков «Морфей» готов к испытаниям

Холдинг «Швабе», входящий в Ростех, совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом создали электронный испаритель анестетиков «Морфей». Прототип устройства в ближайшее время пройдет натурные испытания. Разработка предназначена для наркозного аппарата МАИА-01 производства Уральского оптико-механического завода.

Устройство способно автоматически поддерживать заданную концентрацию паров лекарственных препаратов во время операций. В конструкцию входит подогреваемая камера смешения, обеспечивающая стабильность параметров при длительных процедурах. Электронная система позволяет подключить испаритель к микропроцессорному управлению наркозного аппарата, автоматически корректировать настройки и реагировать на отклонения.

Разработчики также предусмотрели возможность применения технологий 3D-печати при производстве устройства. О сроках начала серийного выпуска пока не сообщается.