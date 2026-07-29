Технологии

Электронный испаритель анестетиков «Морфей» готов к испытаниям

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Холдинг «Швабе», входящий в Ростех, совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом создали электронный испаритель анестетиков «Морфей». Прототип устройства в ближайшее время пройдет натурные испытания. Разработка предназначена для наркозного аппарата МАИА-01 производства Уральского оптико-механического завода.

Устройство способно автоматически поддерживать заданную концентрацию паров лекарственных препаратов во время операций. В конструкцию входит подогреваемая камера смешения, обеспечивающая стабильность параметров при длительных процедурах. Электронная система позволяет подключить испаритель к микропроцессорному управлению наркозного аппарата, автоматически корректировать настройки и реагировать на отклонения.

Разработчики также предусмотрели возможность применения технологий 3D-печати при производстве устройства. О сроках начала серийного выпуска пока не сообщается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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