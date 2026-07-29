Технологии

Как не убить батарею смартфона: советы редактора How‑To Geek

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Редактор портала How‑To Geek Джо Федева рассказал о привычках, которые могут сократить срок службы аккумулятора смартфона. По его словам, многие пользователи совершают ошибки при зарядке и эксплуатации устройства.

Федева рекомендует не доводить заряд батареи до нуля. Современные смартфоны отключаются при более высоком уровне, но частое восстановление после глубокого разряда вредит аккумулятору. Также не стоит держать заряд на 100% — для этого есть функция «Адаптивная зарядка», поддерживающая уровень 20–80%.

Ещё одна вредная привычка — оставлять смартфон в жаре, например в нагретом салоне автомобиля. «Главный враг батареи — тепло», — пояснил Федева. Нагрев происходит и при просмотре видео, использовании навигатора или в играх.

Ранее авторы портала BGR посоветовали при перегреве закрывать приложения и снимать чехол, но не охлаждать телефон в холодильнике. Эти простые меры помогут продлить жизнь аккумулятора.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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