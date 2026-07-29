Новости Татарстана

Для детей-сирот в Татарстане закупят 90 квартир на 408 млн

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Татарстане объявили закупку 90 квартир для детей-сирот. Из республиканского бюджета на это выделили 408 миллионов рублей. Заказчиком выступает минземимущество РТ.

Больше всего жилья достанется Алькеевскому району — 21 квартира. Кукморский район получит 20, Аксубаевский — 15, Верхнеуслонский — 10, Чистопольский — 7. Ещё 10 районов — от одной до пяти квартир.

Квартиры должны быть не аварийными и не ветхими, площадью от 24 до 36 квадратов, с отдельной кухней и санузлом. Запрещено покупать жильё в цоколе, полуподвале или самовольных постройках. На каждую квартиру дадут гарантию минимум на два года. Все объекты должны передать до 20 декабря 2026 года.

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