Для детей-сирот в Татарстане закупят 90 квартир на 408 млн
В Татарстане объявили закупку 90 квартир для детей-сирот. Из республиканского бюджета на это выделили 408 миллионов рублей. Заказчиком выступает минземимущество РТ.
Больше всего жилья достанется Алькеевскому району — 21 квартира. Кукморский район получит 20, Аксубаевский — 15, Верхнеуслонский — 10, Чистопольский — 7. Ещё 10 районов — от одной до пяти квартир.
Квартиры должны быть не аварийными и не ветхими, площадью от 24 до 36 квадратов, с отдельной кухней и санузлом. Запрещено покупать жильё в цоколе, полуподвале или самовольных постройках. На каждую квартиру дадут гарантию минимум на два года. Все объекты должны передать до 20 декабря 2026 года.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец