Технологии

В сеть утекли живые фото Huawei Nova 16 SE с градиентным дизайном

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В сеть попали живые фотографии еще не анонсиров...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В интернете появились первые живые снимки ещё не анонсированного смартфона Huawei Nova 16 SE. Фотографии, опубликованные в китайской соцсети Weibo, демонстрируют его внешний вид: устройство напоминает модель Honor Power 2, но отличается градиентным покрытием.

На задней панели расположен заметный прямоугольный выступ, внутри которого находятся три объектива камеры. Ранее ходили слухи, что Huawei позаимствует широкую горизонтальную камеру у Honor, и теперь эти предположения подтвердились.

Смартфон будет доступен в классических чёрном и белом цветах, а также в нескольких градиентных вариантах. Один из них напоминает оттенок Ocean Orange из флагманской серии Pura 90 Pro Max. Официального анонса устройства пока не было, поэтому технические характеристики остаются неизвестными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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