Эксперт предупредил о ненадежности паролей с именем и годом рождения

Технический директор HASPBOX Александр Гусев в беседе с RT назвал самые уязвимые пароли. В их числе — комбинации вроде "123456", "qwerty", а также персонализированные варианты, такие как "имя + год рождения" или кличка питомца с цифрами.

По словам Гусева, такие пароли входят в топ словарей подбора: атакующие используют готовые списки скомпрометированных паролей и "умные" алгоритмы, которые учитывают человеческие паттерны замены букв на цифры. Скорость взлома выросла благодаря доступным облачным кластерам и базам утечек.

Специалист рекомендует использовать длинные фразы из обычных слов вместо коротких комбинаций с символами. Он также опроверг необходимость менять пароль каждые 90 дней: принудительная ротация без причины снижает безопасность, провоцируя на предсказуемые вариации. Триггером для смены должен быть сигнал компрометации, а не дата.