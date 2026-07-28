Технологии

Эксперт предупредил о ненадежности паролей с именем и годом рождения

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Технический директор HASPBOX Александр Гусев пр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Технический директор HASPBOX Александр Гусев в беседе с RT назвал самые уязвимые пароли. В их числе — комбинации вроде "123456", "qwerty", а также персонализированные варианты, такие как "имя + год рождения" или кличка питомца с цифрами.

По словам Гусева, такие пароли входят в топ словарей подбора: атакующие используют готовые списки скомпрометированных паролей и "умные" алгоритмы, которые учитывают человеческие паттерны замены букв на цифры. Скорость взлома выросла благодаря доступным облачным кластерам и базам утечек.

Специалист рекомендует использовать длинные фразы из обычных слов вместо коротких комбинаций с символами. Он также опроверг необходимость менять пароль каждые 90 дней: принудительная ротация без причины снижает безопасность, провоцируя на предсказуемые вариации. Триггером для смены должен быть сигнал компрометации, а не дата.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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