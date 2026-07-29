Криминал

Почтальон из Елабуги обвиняется в краже 61 млн рублей

Служба новостей Автор статьи
Почтальон из Елабуги обвиняется в хищении 61 мл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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52-летняя почтальон из Елабуги обвиняется в хищении более 61 млн рублей. Чтобы скрыть недостачу, женщина попыталась инсценировать поджог — но поджигала не деньги, а репеллентную пластину в пустых инкассаторских мешках.

По данным следствия, преступления совершались с 2022 по 2026 год. Почтальон систематически присваивала вверенные ей средства, оформляя подложные документы о переводах в филиалы Агрыза и Менделеевска. Украденные деньги она вкладывала в финансовые пирамиды и покупала недвижимость.

Разоблачение произошло после того, как головная организация снизила лимит хранения наличных в кассе с 200 до 15 млн рублей. Излишек нужно было перевести на счет вышестоящей компании. Поняв, что вернуть деньги не получится, женщина решила сымитировать поджог.

Однако план провалился: прибывшие экстренные службы нашли пустые мешки с тлеющей репеллентной пластиной. В кассе зафиксировали недостачу. Сейчас подозреваемая арестована, ей предъявлено обвинение в краже. Решается вопрос о возбуждении дела по статье об умышленном уничтожении имущества.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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