Криминал

Число преступлений в Татарстане сократилось на 22% за полгода

Служба новостей Автор статьи
В Татарстане за январь-июнь 2026 года число пре...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За первые шесть месяцев 2026 года в Татарстане зарегистрировано 20,6 тыс. преступлений, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил глава МВД по республике Дамир Сатретдинов на итоговой коллегии, его слова приводит пресс-служба министерства.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 24,6% — до 6,1 тыс. случаев. Вдвое уменьшилось и число киберпреступлений: за январь–июнь 2026 года зафиксировано 8,4 тыс. IT-преступлений.

Сумма ущерба от киберпреступлений сократилась почти на 500 млн рублей и составила 2,1 млрд рублей. Данные приведены по итогам первого полугодия 2026 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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