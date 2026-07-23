Число преступлений в Татарстане сократилось на 22% за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года в Татарстане зарегистрировано 20,6 тыс. преступлений, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил глава МВД по республике Дамир Сатретдинов на итоговой коллегии, его слова приводит пресс-служба министерства.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 24,6% — до 6,1 тыс. случаев. Вдвое уменьшилось и число киберпреступлений: за январь–июнь 2026 года зафиксировано 8,4 тыс. IT-преступлений.

Сумма ущерба от киберпреступлений сократилась почти на 500 млн рублей и составила 2,1 млрд рублей. Данные приведены по итогам первого полугодия 2026 года.