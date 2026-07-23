Оползень в Камском Устье: глэмпинг «Камский трофей» остановил работу

В Камском Устье временно остановил работу глэмпинг «Камский трофей» после крупного оползня, сообщает Inkazan. Береговой склон просел примерно на два метра, из-за чего под угрозой разрушения оказались 11 гостиничных домиков.

Часть строений уже сместилась вниз по откосу. Администрация комплекса срочно расселила всех гостей, поскольку из-за движения грунта внутри зданий были повреждены коммуникации, произошло замыкание электропроводки, а сами домики заметно покосились.

Представитель компании-арендатора «Инновация» рассказал, что геологическая нестабильность на этом участке наблюдается около двух лет. При этом последний инцидент стал критическим для туристического объекта.

По предварительной версии владельцев, ситуацию могли усугубить ошибки в государственном проекте по укреплению берега Куйбышевского водохранилища, который начался в 2022 году. После корректировки сметы строители оставили в защитной шпунтовой стене разрыв длиной 88 метров напротив курорта.

В компании считают, что именно этот участок без укрепления ускорил сползание грунта. По словам владельцев, за последние два года домики сдвинулись в сторону Волги почти на девять метров.

Также сообщается о ситуации с Мергасовским домом в Казани. По словам председателя Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, инженеры рекомендовали полностью разобрать аварийное здание для последующего восстановления.

Специалисты признали состояние кирпичной кладки, перекрытий и крыши недопустимым. Сохранить несущие конструкции, по их оценке, невозможно: стены разделены крупными трещинами на отдельные блоки, между которыми нет жесткой связи.

Выборочный демонтаж, как предупредили инженеры, может привести к дальнейшему обрушению здания на соседние дома. Перед началом работ должна пройти государственная историко-культурная экспертиза. Она определит, какие архитектурные элементы необходимо сохранить.

Кроме того, планируется провести трехмерное сканирование ценных деталей. После этого Мергасовский дом намерены воссоздать по новому проекту и приспособить к современному использованию.