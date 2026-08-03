Т-Банк выпустил для iPhone приложение под названием Air Pilot Log

Т-Банк выпустил новую версию приложения для iPhone, которое в App Store называется Air Pilot Log. О релизе банк сообщил РИА Новости.

«Мы подтверждаем, это наше приложение», — заявили в кредитной организации.

Корреспондент РИА Новости убедился, что страница в магазине оформлена как навигационное приложение, однако после установки открывается знакомый пользователям интерфейс.

В своем Telegram-канале банк также пообещал, что в обновленной версии будут работать пуш-уведомления.