Новости Казани

В августе Казань примет «Новую волну»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В августе Казань примет «Новую волну» — фестиваль, собравший в финале 13 участников из пяти стран. Среди них татарстанский музыкант Игнат Изотов, знакомый зрителям по «Голосу» и «Созвездию-Йолдызлык».

Мэр города Ильсур Метшин напомнил о предстоящем событии. На сцену выйдут Игорь Крутой, Олег Газманов, Дима Билан, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Алсу и Игорь Саруханов. Организаторы обещают не только конкурс, но и большой музыкальный праздник.

Главный день — 23 августа, когда пройдут премьеры новых композиций. Именно с «Новой волны» часто начинался путь многих артистов.

Игнат Изотов уже проявил себя в 13-м сезоне «Голоса», на VK Fest и в шоу «Музыкастинг 4.0» от «Нового радио». Городские власти уверены: казанский музыкант достойно представит столицу на главной сцене фестиваля.

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