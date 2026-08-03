Индекс Мосбиржи вырос до 2262,75 пункта после падения
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Индекс Мосбиржи поднялся до 2262,75 пункта, отыграв падение за месяц. Об этом сообщает портал ProGorodChelny.ru.
От минимума ниже 1900 пунктов показатель вырос более чем на 16%. При этом он на 18% отстаёт от уровня начала года, а от мартовского пика — на 225 пунктов.
Заметно подорожали отдельные бумаги. Сбербанк достиг 279 рублей за акцию, полностью закрыв дивидендный гэп: с 18 июля котировки прибавили 13%. Бумаги «Сегежи» за сессию выросли на 24%, а с 17 июля — более чем на 100%. Котировки ГК «Самолет», подешевевшие с начала года в пять раз, за две недели выросли в полтора раза, до 380 рублей.
Резкий подъём участники рынка связывают с закрытием коротких позиций и активностью спекулянтов. Инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов считает, что к концу июля навес продавцов исчез, а те, кто хотел избавиться от акций, уже вышли из сделок. В обзоре ЦБ указано, что с марта по июнь институциональные инвесторы были главными нетто-продавцами: объём проданных ими акций превысил 100 млрд рублей. Суверов уточняет, что они продавали бумаги крупными пакетами, усиливая давление на котировки. Частные инвесторы за тот же период выступили нетто-покупателями, потратив 117 млрд рублей.
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