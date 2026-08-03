Экономика

Индекс Мосбиржи вырос до 2262,75 пункта после падения

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Индекс Мосбиржи восстановился до 2262,75 пункта...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Индекс Мосбиржи поднялся до 2262,75 пункта, отыграв падение за месяц. Об этом сообщает портал ProGorodChelny.ru.

От минимума ниже 1900 пунктов показатель вырос более чем на 16%. При этом он на 18% отстаёт от уровня начала года, а от мартовского пика — на 225 пунктов.

Заметно подорожали отдельные бумаги. Сбербанк достиг 279 рублей за акцию, полностью закрыв дивидендный гэп: с 18 июля котировки прибавили 13%. Бумаги «Сегежи» за сессию выросли на 24%, а с 17 июля — более чем на 100%. Котировки ГК «Самолет», подешевевшие с начала года в пять раз, за две недели выросли в полтора раза, до 380 рублей.

Резкий подъём участники рынка связывают с закрытием коротких позиций и активностью спекулянтов. Инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов считает, что к концу июля навес продавцов исчез, а те, кто хотел избавиться от акций, уже вышли из сделок. В обзоре ЦБ указано, что с марта по июнь институциональные инвесторы были главными нетто-продавцами: объём проданных ими акций превысил 100 млрд рублей. Суверов уточняет, что они продавали бумаги крупными пакетами, усиливая давление на котировки. Частные инвесторы за тот же период выступили нетто-покупателями, потратив 117 млрд рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

6 часов назад

Туристы ищут способы уехать с Куршской косы из-за дефицита автобусов

Гид по Казани

7 часов назад

Юные таланты: где ребёнок учится с интересом

самые лучшие средства от тараканов в квартире

Технологии

час назад

Клавиатура MacBook Pro провалилась в корпус из-за жары

Интересное в Казани

3 дня назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

электромонтажные работы москва

Новости Казани

день назад

«Верю, но в храм не пойду»: священник объяснил, почему это ошибка

Технологии

22 часа назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Технологии

18 часов назад

Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты

Технологии

4 часа назад

Qwen3.8-Max от Alibaba стала доступна всем, веса откроют на следующей неделе

Новости России

9 часов назад

Подлый человек рядом: 3 признака, которые выдают его без слов
Жилые комплексы: Новости
19 минут назад

Годовой план по жилью в Нижнекамске перевыполнили на 13,5%

Нижнекамск перевыполнил годовой план по жилью н...

Новости Татарстана

час назад

Жилье и подготовка кадров станут ключевыми в народной программе Татарстана

Интересное в Казани

15 часов назад

Выше только звёзды: рассказываем, где в Казани взрослые забывают о возрасте и становятся супергероями

Технологии

час назад

Huawei представит смарт-часы Watch GT 7 5 августа

Технологии

2 часа назад

Apple предустановила российский поисковик на iPhone
Из-за казанца, решившего сэкономить, без газа о...
Новости Казани
час назад

Из-за казанца, решившего сэкономить, без газа остались 20 квартир

Технологии

2 часа назад

Т-Банк выпустил для iPhone приложение под названием Air Pilot Log

Новости России

3 часа назад

Грибы мыть или чистить: правило, которое спасет вкус блюда

Технологии

3 часа назад

Раннее появление в соцсетях связано с падением успеваемости
«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории ус...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой