Индекс Мосбиржи вырос до 2262,75 пункта после падения

Индекс Мосбиржи поднялся до 2262,75 пункта, отыграв падение за месяц. Об этом сообщает портал ProGorodChelny.ru.

От минимума ниже 1900 пунктов показатель вырос более чем на 16%. При этом он на 18% отстаёт от уровня начала года, а от мартовского пика — на 225 пунктов.

Заметно подорожали отдельные бумаги. Сбербанк достиг 279 рублей за акцию, полностью закрыв дивидендный гэп: с 18 июля котировки прибавили 13%. Бумаги «Сегежи» за сессию выросли на 24%, а с 17 июля — более чем на 100%. Котировки ГК «Самолет», подешевевшие с начала года в пять раз, за две недели выросли в полтора раза, до 380 рублей.

Резкий подъём участники рынка связывают с закрытием коротких позиций и активностью спекулянтов. Инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов считает, что к концу июля навес продавцов исчез, а те, кто хотел избавиться от акций, уже вышли из сделок. В обзоре ЦБ указано, что с марта по июнь институциональные инвесторы были главными нетто-продавцами: объём проданных ими акций превысил 100 млрд рублей. Суверов уточняет, что они продавали бумаги крупными пакетами, усиливая давление на котировки. Частные инвесторы за тот же период выступили нетто-покупателями, потратив 117 млрд рублей.