Банк России рассмотрит два варианта ключевой ставки 24 июля
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Совет директоров Банка России 24 июля примет решение по ключевой ставке. На данный момент рассматриваются два варианта: оставить показатель на уровне 14,25% годовых или изменить его.
Решение будет принято по итогам заседания, на котором оценят текущую экономическую ситуацию. Конкретный вариант пока не определён.
Окончательный вердикт регулятора станет известен после заседания совета директоров.
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