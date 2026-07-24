Банк России рассмотрит два варианта ключевой ставки 24 июля

Совет директоров Банка России 24 июля примет решение по ключевой ставке. На данный момент рассматриваются два варианта: оставить показатель на уровне 14,25% годовых или изменить его.

Решение будет принято по итогам заседания, на котором оценят текущую экономическую ситуацию. Конкретный вариант пока не определён.

Окончательный вердикт регулятора станет известен после заседания совета директоров.