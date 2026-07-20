Как выбрать шторы блэкаут: процент затемнения, виды, проверка

Свет от уличных фонарей, ранние летние рассветы и блики на экране телевизора — частые причины плохого сна. Спрос на шторы блэкаут растет, но покупатели путаются: одни продавцы называют блэкаутом любую плотную ткань, другие обещают 100% затемнение там, где его нет. На самом деле блэкаут — это не цвет, а многослойная структура. Главный тест: поднесите фонарик телефона к ткани — если луч проходит, это не полный блэкаут.

Разберемся, чем блэкаут отличается от димаута. Димаут приглушает свет, но не создает полной темноты: его затемнение — 65–90%. Блэкаут блокирует 90–100% света. Для спальни выбирайте 90–98% с направляющими, для детской достаточно 80–90%, для гостиной — 70–85%. В масс-маркете димаут часто продают как блэкаут, поэтому проверяйте ткань самостоятельно.

Виды штор: рулонные (минимум места, подходят для кухни), плиссе (максимум затемнения до 98%, идеальны для спален и мансард), римские (с регулировкой), портьеры (улучшают тепло- и шумоизоляцию). Цены варьируются: рулонные — 1500–5000 руб., плиссе — 4000–12000 руб., римские — 5000–15000 руб., портьеры — 4000–25000 руб. Экономить можно на маркетплейсах и строймагазинах, но учтите скрытые расходы на карниз и монтаж (до 50% бюджета).

Уход: стирайте при 30–40 °C на деликатном режиме, без отбеливателей. Рулонные чистите влажной салфеткой или пылесосом. Неправильная стирка повредит покрытие. Главные ошибки: верить надписи «блэкаут» без проверки, экономить на ширине (нужен запас 15–25 см), брать черные (цвет не влияет на затемнение), игнорировать направляющие (свет проникает через щели), стирать как обычные шторы.

Чек-лист: определите комнату и уровень затемнения, возьмите фонарик в магазин, проверьте срез и изнанку (темный внутренний слой и светлая изнанка), сравните блэкаут и димаут, замерьте окно с запасом, выберите тип конструкции, уточните уход. Настоящий блэкаут — это многослойная ткань, а не цвет.