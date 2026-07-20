Технологии

ИИ-модель Claude Fable 5 опровергла математическую гипотезу 1939 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Исследователь из компании Anthropic Левант Альпоге заявил, что нашел контрпример к гипотезе Якобиана — одной из главных нерешенных проблем в алгебраической геометрии. В работе он использовал языковую модель Claude Fable 5.

Гипотезу сформулировал немецкий математик Отто-Генрих Келлер в 1939 году. В упрощенном виде она касается свойств многомерных полиномиальных отображений. Если в каждой точке такое отображение ведет себя обратимо и не теряет информацию, гипотеза утверждает, что обратимость должна быть глобальной: по полученному результату всегда можно восстановить исходный набор чисел.

Предложенный Альпоге контрпример, напротив, удовлетворяет локальному условию во всех точках, однако три различных входных набора дают один и тот же результат. Это делает глобальное обращение невозможным, что опровергает исходное утверждение. Исследователь приложил ссылки на вычислительный ресурс Wolfram Alpha, позволяющие независимо проверить вычисления.

По словам автора, задачу ему предложил друг, а работал он над ней во время финала чемпионата мира по футболу. За 87 лет существования гипотеза стала одной из самых известных открытых проблем в своей области, а также приобрела репутацию магнита для ошибочных решений.

На данный момент результат Альпоге не проходил формального рецензирования. Однако его особенность — проверяемость: в отличие от многих достижений ИИ в математике, которые опираются на внутренние тесты и бенчмарки, здесь речь идет о конкретной формуле, которую любой желающий может самостоятельно пересчитать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

обработка от борщевика и клещей

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ещё одна ставка всё исправит»: рассказываем, как зависимость от онлайн-казино разрушила жизнь казанца

строительство финских саун в Москве

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

20 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Криминал
4 минуты назад

Мошенники придумали новую схему с «безопасным счетом»

Прокуратура РТ предупредила о новой схеме мошен...

Новости Казани

38 минут назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

Новый кроссовер за 2,29 млн: рассказываем, что известно о дебютной модели российского бренда, стартовавшей с ПМЭФ

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Глава комитета по наследию допустил открытие ба...
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Технологии

2 часа назад

Четверть российских компаний боятся сбоев при переходе на отечественное ПО

Кулинария

2 часа назад

Домашние питы без тандыра: кармашек получится даже в духовке

Технологии

3 часа назад

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии